La fréquentation en mer du Nord n’a jamais été aussi importante. La loi sur la Sûreté maritime devrait entrer en vigueur en 2023.

Avec 50 000 passages par an, la mer du Nord est plus fréquentée que jamais. L’industrie offshore belge est la sixième au monde et ne cesse de se développer. Les navires russes sont bannis de nos ports par les sanctions européennes. Dans certaines eaux étrangères, la menace militaire et la piraterie sont omniprésentes. La sûreté et la sécurité sont donc primordiales et c’est la raison pour laquelle le projet de loi sur la Sûreté maritime a été approuvé vendredi dernier par le Conseil des ministres.

La loi sur la Sûreté maritime devrait entrer en vigueur en 2023. Elle permettra de renforcer la sûreté des ports et des installations portuaires dans notre pays avec un contrôle d’accès obligatoire et l’enregistrement de tous les véhicules et personnes entrant et sortant.