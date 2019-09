Ces petites ficelles colorées sont en fait dangereuses. En effet, une mère de famille a posté sur Facebook un message d'avertissement, qui a été partagé 200.000 fois, afin d'éclairer et de mettre en garde les autres parents car sa fille de 6 ans, Melly, s'est presque étranglée en manipulant ces cordelettes, d'après La Voix du Nord qui relaye cette information.

"Avis aux parents. Danger", voilà le titre de son message publié le 19 septembre dernier. Melly utilise ces Ztringz de manière inquiétante car celle-ci "commence à faire une figure en mettant la ficelle autour de son cou… Cette figure, elle l’a apprise en cours de récréation". La maman explique alors à sa fille que c'est inapproprié et dangereux pour sa santé. Cependant, "malgré nos avertissements Melly a réessayé cette figure seule dans sa chambre et s’est retrouvée avec la ficelle coincée et serrée autour de son cou". La maman de Melly a donc décidé de couper la corde afin de régler le problème.

De son côté, le fabricant, qui prévoit de communiquer sur les dangers dans les jours qui viennent, rappelle que ces objets sont interdits au moins de 3 ans.