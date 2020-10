En épousant Michel (*), fonctionnaire à la Commission européenne, Sofia (*) a quitté sa famille et est venue vivre à Bruxelles. Mais l’aventure tourne au fiasco. Sans prévenir, la maman finira par repartir vivre, avec leur enfant, à Athènes.

Le papa aurait pu faire agir les tribunaux. Il a heureusement opté pour une solution plus soft et plus rapide en contactant Child Focus et en actionnant une demande de médiation. "L’expérience des tribunaux peut être traumatisante pour les enfants, qui se sentent coincés entre deux parents impliqués dans une bataille juridique", décrit Hilde Demarré, conseillère politique "Disparitions d’enfants" chez Child Focus. "La médiation familiale internationale s’avère plus efficace et moins conflictuelle. Elle tient compte des demandes des parents et veille à l’intérêt de l’enfant."

(...)