La maladie de Kawasaki inquiète. En augmentation ces dernières semaines, le doute autour de sa propagation reste complet. Une maman dont le fils a contracté l'infection apporte son témoignage.

Depuis quelques jours, plusieurs cas de maladie de Kawasaki sont à déplorer chez de jeunes enfants à travers le monde. En Belgique, on dénombre une dizaine de cas qui, pour la plupart, étaient liés au covid-19. Néanmoins, les pédiatres restent prudents et ne veulent pas faire d'amalgames, ils restent également confiants quant à l'évolution de la situation.

Cette maladie provoque une inflammation des parois de certains vaisseaux sanguins dans le corps et touche uniquement les enfants en bas âge. Dans un cas de Kawasaki classique, les enfants peuvent parfois se retrouver entre la vie et la mort pendant quelques heures avant de guérir généralement. L'infection est donc très sérieuse et a de quoi inquiéter les parents. C'est notamment le cas d'Hayley Grix, une jeune mère britannique dont le fils, Marley âgé de trois ans, a contracté la maladie de Kawasaki. "On a vécu un cauchemar, parce qu'on a eu très peur et lorsque votre enfant est malade dans ce contexte on ne sait pas quoi faire", témoigne la maman auprès du média britannique Sky News.

"Il avait commencé à se plaindre de son cou en disant que ça faisait mal, mais je pensais qu'il avait mal dormi. Puis son état s'est empiré progressivement, il avait des douleurs d'estomac, la diarrhée et de la température.J'étais au téléphone avec le médecin généraliste à peu près tous les jours (...) il était très fatigué et respirait très vite", poursuit Hayley Grix. Le jeune enfant a dû être hospitalisé 10 jours et si aujourd'hui il va beaucoup mieux, il pourrait néanmoins garder quelques séquelles au coeur.

Marquée, la maman a souhaité faire passer un message aux autres parents. "Demandez de l'aide immédiatement si votre enfant ne se sent pas bien et si vos tripes vous disent que quelque chose ne va pas. Vous connaissez votre enfant. Je sais que les gens hésitent à aller à l'hôpital à cause du coronavirus. Vous pourriez penser que vous leur faites une faveur en les gardant à la maison, mais s'ils sont vraiment malades, vous devez demander de l'aide", conclut-elle.

Actuellement, si les cas recensés de la maladie sont en augmentation, ils restent encore très rares, et très peu d'enfants sont morts depuis le début de la pandémie.