Un traumatisme dû à un attentat ou à une agression et un burn-out n’ont a priori rien en commun. Et pourtant, des techniques psychologiques largement utilisées (les techniques EMDR) en thérapie post-traumatique se révèlent également être très efficaces pour le traitement du burn-out. C’est ce qu’a découvert Elke Van Hoof, professeure à la VUB et psychologue en stress et traumatismes au Centre de résilience, après avoir accumulé une vaste expérience ces vingt dernières années. "Dans mon cabinet, j’ai constaté un déséquilibre entre le ressenti et la logique, tant chez les patients atteints de burn-out que chez ceux qui souffrent de traumatismes. Ils savent objectivement qu’ils doivent (...)