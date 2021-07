Pablo s'est fait accoster par un homme à la gare du Nord, qui lui a caressé le visage en direction du cou. Le suspect voulait en réalité lui arracher sa chaîne en or. La police renforce sa surveillance et invite les passants à la prudence.

Une nouvelle arme s’invite dans l’arsenal des pickpockets : l’arnaque "à la caresse". Un passant de la gare du Nord en a fait les frais mardi dernier, heureusement, sans gravité.

Pablo circulait dans la gare lorsqu’il a été accosté par une personne qui lui a demandé un briquet pour allumer une cigarette. Après lui avoir dit qu’il ne fumait pas, la personne s’est penchée vers lui et, avec sa main, a caressé le visage de Pablo, en direction de son cou. Celui-ci a violemment réagit en le repoussant et en le menaçant.

Après coup, il s’est rendu compte que le suspect s’intéressait à la chaîne en or qu’il portait autour du cou et qu’il comptait probablement la lui arracher.

Contactée, la zone de police Bruxelles est bien au courant du phénomène et invite à la prudence. Elle rappelle également les six techniques les plus prisées des pickpockets.