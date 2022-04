S’il y a bien un secteur qui a souffert de la crise du Covid, c’est celui de l’événementiel. Bien sûr, les différentes entreprises et indépendants ont tout fait pour s’en sortir en trouvant des solutions créatives et désormais, tout est rouvert. Reste un gros problème auquel l’événementiel est confronté : une pénurie de personnel sans précédent. Or, ce secteur pèse lourd : il compte 77 000 événements chaque année (soit plus de 200 événements par jour), 3 200 entreprises et 80 000 collaborateurs, dont la moitié est des salariés, les autres possédant des statuts divers. L’ensemble de ces entreprises et de ces collaborateurs génèrent un chiffre d’affaires annuel d’environ 6 millions d’euros.

Les organisateurs et leurs fournisseurs qui s’appuyaient pour moitié sur des free-lances, des jobs d’étudiant et des bénévoles peinent aujourd’hui à les attirer et donc à remplir leur planning.

(...)