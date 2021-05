Le 9 juin prochain, l’Horeca aura enfin à nouveau le droit d’accueillir ses clients en intérieur. Si la reprise des activités est déjà autorisée en terrasse, on ne peut pas dire que la météo a été des plus clémentes pour permettre une reprise en fanfare.

Jupiler entend faire de cette date clé un jour de Fête nationale de l’Horeca. “Nous avons retrouvé nos cafés ! Lors de l’année passée, nous avons à nouveau découvert à quel point les cafés, les restaurants et la culture de la bière sont importants pour le tissu social belge”, déclare Josse Peremans, Directeur Marketing Jupiler. “Cette réouverture vaut bien un jour officiel ; dans nos rêves les plus fous, ce serait un jour de congé annuel où tout le monde pourrait fréquenter les cafés et les restaurants.”

Les Belges qui partagent l’opinion que l’Horeca mérite son propre jour férié national, peuvent signer la pétition de Jupiler sur www.jupiler.be/fr/petition.

Pour marquer le “coup”, le 9 juin, chaque client qui commandera une Jupiler en recevra une deuxième gratuitement. Lorsqu’on commande une Jupiler ce jour-là, une deuxième sera offerte.

Et afin de soutenir au mieux ses clients, AB Inbev mettra aussi du personnel (travaillant pour le groupe, y compris au siège), à disposition des établissements.

Les exploitants d’établissements Horeca qui sont client auprès d’AB InBev et qui souhaitent engager du personnel d’AB InBev le 9 juin, peuvent s’enregistrer via le service clientèle d’AB InBev au n° de téléphone 02 200 60 50.