Aujourd'hui, 32 vaches sont installées dans la première ferme flottante au monde à Rotterdam, c'est le projet "Floating Farm".





Une étable avec des stalles spacieuses, un robot de traite, un robot de raclage, une bande transporteuse automatique et un sol en caoutchouc. C'est là que vivent désormais 32 vaches installées dans ce qui est la première ferme flottante au monde. Si les vaches veulent se promener dans le vert pâturage voisin, elle le peuvent également !

Transparence avant tout

La ferme est conçue de manière transparente afin que tous les visiteurs puissent voir ce qui se passe à la Floating Farm. Le lait est transformé en produits laitiers sains, le fumier est séparé et sera ensuite réutilisé comme nutriment organique pour les plantes, les jardins et les parcs de la ville.

L'objectif de cette Floating Farm est de fonctionner de façon aussi autonome et circulaire que possible. Des panneaux solaires flottants ont par exemple été installés pour fournir l'énergie; les eaux de pluie sont collectées sur le toit puis purifiées. En Même l'alimentation des vaches a été pensé version recycling : elle provient en grande partie de la ville. les vaches mangent ainsi des drêches de brasserie, du son, des restes de pommes de terre et de l'herbe provenant de terrains de sport et de golf de la ville. Elles-mêmes transforment tout cela en produits laitiers. Ces produits sont en vente à la Floating Farm et le seront bientôt dans les succursales Lidl de la région de Rotterdam.

Ce projet de la ville de Rotterdam a été rendu possible par des investisseurs privés et la conclusion de divers partenariats dans les domaines des fournitures technologiques, de l'innovation et de la recherche.

Les visiteurs pourront bientôt venir les voir de près

La raréfaction des terres agricoles et la croissance de la population mondiale ont amené à une réflexion menant à ce projet pilote.

Les questions climatiques constituent également une raison. Rotterdam est située dans un delta extrêmement sensible à l'eau. La ville, comme beaucoup de villes, est confrontée au drainage de l'eau des rivières, à l'élévation du niveau de la mer et à des averses de plus en plus intenses. Cela peut être anticipé de différentes manières, et la construction flottante figure parmi les possibilités. En construisant une ferme flottante, la production alimentaire peut être poursuivie pendant une inondation.

Même avant l'ouverture, ce projet innovant a suscité un immense intérêt sur toute la planète. La recherche d'un système alimentaire durable dans un monde en pleine mutation climatique fait partie des priorités de nombreuses villes.

Il y a maintenant des projets sur la table pour une ferme de poulets flottante et une serre de légumes flottante où des légumes et des herbes fraîches pourront être produits.

Quand les vaches seront plus habituées, les visiteurs seront les bienvenus.