Selon les dernières statistiques de l’Organisation mondiale de la santé, plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont malvoyantes, aveugles ou souffrent d’un handicap visuel. Dans notre pays, on estime qu’une personne sur cent est atteinte d’une déficience visuelle. Un handicap qui entraîne parfois des difficultés au quotidien, comme lorsqu’il est question de payer à l’aide d’une carte dans un magasin ou de retirer de l’argent à un distributeur. ING va donc commencer dès aujourd’hui à déployer des cartes de paiement avec une encoche sur le côté droit. Une nouveauté qui permet aux personnes malvoyantes de gérer elles-mêmes plus facilement leurs finances.

"Grâce à cette carte, nous souhaitons aider les personnes souffrant d’un handicap visuel à effectuer des paiements par carte et à retirer de l’argent, et ainsi à gagner en autonomie financière. Ce petit changement dans la conception de la carte fera sans l’ombre d’un doute une grande différence dans le quotidien de nos clients, car ils pourront sentir de quel côté se trouve la puce. En outre, les clients malvoyants pourront plus facilement différencier les cartes de crédit des cartes de débit grâce à la gravure au laser", ajoute Amaury Vanthournout, directeur des Paiements chez ING Belgique.

ING Belgique est la première banque de notre pays à introduire une carte à encoche ou à "notch". Cette carte est déjà utilisée par les clients d’ING aux Pays-Bas. À terme, la banque remplacera toutes les cartes de débit et de crédit par une carte à encoche dans le monde entier.

Les cartes actuelles seront progressivement remplacées. D’ici 5 ans, ce sont ainsi 4 millions de cartes à "notch" qui seront mises en circulation en Belgique.