Mercredi matin, une légère odeur de soufre aromatisait le chemin de halage longeant le canal Nimy-Blaton-Péronnes, à hauteur de Baudour, dans l'entité de Saint-Ghislain. Un parfum qui émanait d'une usine de l'entreprise De Bonte, sans pour autant provoquer l'inquiétude chez les travailleurs. L'entreprise vient en effet de lancer sa ligne de production industrielle de traverses en béton de soufre, dont le premier commanditaire n'est autre que le gestionnaire du réseau ferroviaire belge Infrabel.

Après près de 12 ans consacrés à la recherche et au développement, l'entreprise limbourgeoise, qui possède trois usines en Wallonie, est parvenue à créer un procédé permettant une bétonisation du soufre, jusqu'alors déchet de l'industrie pétrolière. Après avoir investi 14 millions d'euros dans l'achat du site de Baudour, dans sa réaffectation et dans l'installation de deux lignes de production, les premières traverses de chemin de fer en béton soufre sont sorties d'usine ce mercredi.

Ces billes de chemin de fer, amenées à remplacer les traverses existences, sont une révolution pour le secteur : elles génèrent 40 % de C02 de moins que les traverses en béton actuelles lors de leur production. Soit 6.000 tonnes de CO2 par an en moins dans l'atmosphère. Ce qui correspond aux émissions de 100 ménages belges par an. Par ailleurs, ces billes de chemins de fer d'un nouveau genre sont entièrement recyclables. Chauffées pendant 30 minutes dans un four à 140°, les traverses redeviennent liquides et peuvent être aussitôt remodelées. En moins d'une heure, une traverse endommagée pourrait ainsi retrouver sa forme d'origine. Par ailleurs, moins poreuse que le béton classique, elles sont moins sensibles aux infiltrations d'eau.

© Infrabel

Infrabel est le premier gestionnaire de réseau ferroviaire européen à s'équiper de telles traverses dites "vertes". Un montant de 13 millions € a été investi par le groupe pour acheter 25.000 traverses par an durant huit ans. Soit 200.000 au total. "C'est un magnifique projet qui permet de réconcilier l'écologie avec l'économie, commente BenoÎt Gilson, le CEO d'Infrabel. En commandant ces traverses, Infrabel va réduire ses émissions de gaz à effet de serre tout en permettant à une entreprise privée de développer un savoir-faire qui pourra être exporté à l'étranger tout en créant de l'emploi."

Présent à Baudour pour l'inauguration de la ligne de production, le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, a salué cette évolution technologique. "Le rail est actuellement le moyen de transport le plus vert, indique-t-il. Mais on peut encore l'améliorer si, au niveau industriel, on crée des produits plus écologiques. Ici, on est en train d'écrire une belle histoire avec un haut potentiel d'emploi. En investissant dans le rail, on soutient l'économie belge."

Les traverses "vertes" sont, selon Infrabel, une révolution pour le secteur ferroviaire. "Les traverses en béton de soufre ont une durée de vie de 40 à 60 ans", ont indiqué les instances d'Infrabel. "Elles ont aussi une résistance à la charge dynamique des trains au minimum identique à celle des traverses en béton classique à base de ciment."

© Infrabel

Au total, l'entreprise De Bonte, qui emploie 15 personnes sur le site de Baudour mais devrait à relativement court terme en employer 45, peut produire jusqu'à 400 traverses par jour. Un chiffre qui pourrait tripler dans les prochains mois.

Infrabel devient le premier gestionnaire d'infrastructure ferroviaire d'Europe à rendre ses traverses écologiques. Les Pays-Bas ont quant à eux déjà passé commande de 5.000 unités, tandis que des négociations sont en cours avec la SNCF.