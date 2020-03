Un message vocal circule sur Whatsapp et diffuse des fausses informations alarmistes sur l'hôpital Saint-Luc.

Sur les réseaux sociaux, un message vocal a beaucoup tourné et fait énormément parler de lui. On y entend une pseudo infirmière décréter que l'hôpital Saint-Luc est passé au plan "Match" qui serait un plan catastrophe déployé en cas d'attentat notamment. Elle indique également que seul le personnel soignant peut sortir de chez lui et elle invite les autres à rester chez eux.

Tout d'abord, le plan "MASH" et non "Match" n'existe plus depuis bientôt trois ans, comme le rappellent nos confrères de la RTBF. Il a été remplacé par le plan "d'urgence hospitalier" ou "PUH". L'hôpital ne nie absolument pas être en PUH mais assure que la situation est largement sous contrôle à ce jour. Les différents services hospitaliers connaissent la situation et s'attendent à une vague de patients d'ici dix jours.

Pour la seconde partie, ce n'est un secret pour personne, il est effectivement préférable pour les Belges de rester un maximum chez eux pour éviter la propagation du virus.

Dans le message, elle indique également qu'il existe deux jeunes qui seraient décédés à Saint-Luc et que le monde politique aimerait cacher cette information pour éviter la panique. Cette info est également erronée et, à ce jour, aucun patient n'est décédé à cause du coronavirus à l'hôpital bruxellois.

Le Centre de crise appelle à la vigilance face aux fake news sur les réseaux sociaux

Le Centre de crise national a d'ailleurs appelé à la vigilance lundi lors de son briefing quotidien face à la circulation de fake news concernant le virus Covid-19 sur les réseaux sociaux. Les experts demandent à n'utiliser que les canaux officiels de diffusion de l'information. Le Centre de crise recueille toutes les informations essentielles sur Covid-19 sur le site www.info-coronavirus.be et les personnes ayant des questions peuvent également appeler le numéro gratuit 0800/14.689, rappellent les autorités.

"De nombreuses informations incorrectes circulent sur les réseaux sociaux, nous appelons donc tout le monde à n'utiliser que les canaux officiels tels que ceux du Centre de crise ou encore de votre commune. Facebook et Twitter, entre autres, nous soutiennent dans cette bataille (contre les fake news) et se sont engagés à filtrer ces informations incorrectes", a déclaré le porte-parole interfédéral Covid-19, Steven Van Gucht.