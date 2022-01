L’organisme Times Higher Education, qui analyse, compare et évalue les établissements d’enseignement supérieur aux quatre coins du globe, a dévoilé ce mercredi son classement des "universités les plus internationales".

Pour établir ce classement, l'organisme a notamment tenu compte de la proportion de membres du personnel et d'étudiants originaires d’un autre pays, des publications réalisées en collaboration avec d'autres universités ainsi que de la réputation internationale de chaque université.

Selon leurs estimations, il apparaît que c'est l'Université de Hong Kong qui est la plus "internationale" du monde. Notons également que Hong Kong apparaît trois fois dans le top 10 puisqu'il arrive également en troisième position, à égalité avec la Suisse, et en 9ème place. La Suisse fait d'ailleurs figure de très bonne élève puisqu'elle occupe les deuxième et troisième places du classement avec respectivement l'Université de Zurich et l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. En cinquième position, on retrouve l'université britannique d'Oxford, effectivement très prisée par les étudiants étrangers. Le Royaume-Uni est par ailleurs très bien représenté puisqu'il apparaît trois fois dans le top 10.

Et du côté de la Belgique?

Trois établissements se classent dans le top 100. Le premier établissement belge est l'UCLouvain, qui se classe à la 47ème position. Viennent ensuite la KU Leuven, à la 59ème place et l'Université de Gand à la 82ème place.

Du côté de l'université néo-louvaniste, on se félicite de cette première place belge. "La communauté UCLouvain accorde beaucoup d’importance à l’international, tant pour l’enseignement que pour la recherche. Nous nous réjouissons que cela se reflète par un excellent classement au niveau mondial pour notre université", a réagi le prorecteur à la recherche de l’UCLouvain, Jean-Christophe Renauld. "Nous souhaitons offrir à nos étudiants une expérience internationale pour développer leurs compétences de citoyens du monde d’aujourd’hui et de demain", a conclu Dana Samson, prorectrice à l’international de l’UCLouvain.

Le top 10

1. University of Hong Kong (Hong Kong)

2 ETH Zurich (Suisse)

=3. École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse)

=3. The Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong)

5. University of Oxford (Royaume-Uni)

=6. University of Cambridge (Royaume-Uni)

=6. Imperial College London (Royaume-Uni)

8. National University of Singapore (Singapour)

9. Chinese University of Hong Kong (Hong Kong)

10 University of Vienna (Autriche)

...

47. UCLouvain (Belgique)

59. KU Leuven (Belgique)

82. Université de Gand (Belgique)