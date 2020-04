En 48 heures, la vidéo de la chaîne belge bien connue Would You React ? a déjà récolté plus de 150.000 vues.

L’initiative de Jonathan, ancien étudiant en communication, se voulait un acte citoyen et dans la continuité du mouvement des applaudissements de 20h ou d’autres remerciements envers le personnel hospitalier.

"Je voulais apporter ma pierre à l’édifice", lance Jonathan Lambinet.

En une journée, coupée en deux tournages avec deux acteurs différents, Jonathan et son équipe de Would You React ? a alors fait le tour d’un quartier de Jette pour faire signer une pétition réclamant le départ du quartier d’une infirmière (complice dans la caméra cachée).

"Je cherchais un petit quartier ou un immeuble mais l’immeuble, ça n’aurait pas été possible parce qu’il était indispensable de respecter les distances sociales."

Au bout de la journée de tournage, c’est finalement une grande majorité de refus de signer cette pétition qu’il a récoltés. Parmi les piégés, on retrouvait pas mal de profils variés dont notamment une infirmière qui a pris son temps pour expliquer les raisons de son refus.

Cet élan de solidarité envers cette infirmière a de quoi rassurer tant les arguments des personnes piégées se voulaient avant tout bienveillants.

"J’ai les deux ressentis. Beaucoup ont refusé de signer notre pétition alors que quelques uns ont tout de même voulu la signer. Finalement, chacun y verra ce qu’il veut voir. Mais je pense, oui, que c’est rassurant parce qu’il n’y a jamais eu de violence."





Pas une première

Ce genre vidéo d'expériences sociales, Jonathan en a déjà sorties quelques unes sur sa chaine Youtube Wouldyoureact.

D’autres devraient encore arriver.

"Ce sont avant tout des actes citoyens. La première, c’était pour mettre en avant le racisme anti-asiatique au début de la pandémie. Ensuite, sur les papiers toilettes… ces thèmes-là. Je souhaiterai en réaliserai une autre mais il faut écrire le scénario, trouver les acteurs et puis tourner. Pour cette dernière vidéo, il m’a fallu sept jour de post-production. Entre-temps, une autre capsule devrait sortir sur un autre thème."

Depuis cinq ans, sur sa chaine Youtube, Jonathan Lambinet a déjà eu un million de vues.