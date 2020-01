Le virus aurait provoqué la mort de 15 % des merles en Belgique.

Le virus Usutu, qui attaque principalement les merles, continue à sévir dans notre pays. Pour rappel, celui-ci se transmet par les moustiques. Il a été découvert en Afrique en 1959 et il s’est propagé en l’Europe au début des années 2000. Depuis, il est présent en Espagne, en Italie, en Croatie, en Hongrie, en Autriche, en Suisse, en Tchéquie, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Il a fallu attendre 2016 pour que le virus se propage réellement dans notre pays. Outre les merles, la maladie touche également les moineaux et les rapaces nocturnes mais dans une moindre mesure.

Les animaux contaminés rencontrent des problèmes de coordination, une faiblesse et une apathie dont ils finissent par mourir.

"Depuis l’arrivée du virus chez nous en 2016, il y a eu beaucoup de cas en Flandre et au nord du sillon Sambre et Meuse ainsi qu’à Bruxelles. On observe un déclin assez fort des populations des merles dans les zones urbaines et péri-urbaines . Il est très difficile d’estimer précisément combien d’oiseaux sont morts. Ce qui est certain, c’est que les populations diminuent. Selon Natuurpunt (NdlR association naturaliste active en Flandre), les populations auraient accusé une baisse comprise entre 10 et 15 %, ce qui est assez remarquable", explique Antoine Derouaux, ornithologue chez Natagora.

Faut-il s’attendre à ce que les merles disparaissent dans les années à venir à cause de ce virus ? Non heureusement, selon le spécialiste.

"L’épidémie devrait finir par disparaître. Les merles les plus sensibles vont mourir mais les autres vont développer une immunité au virus. A priori, le virus ne devrait donc par représenter directement une menace pour les oiseaux. Par contre, il vient s’ajouter à toutes les autres menaces qui pèsent déjà sur eux et qui sont la pollution, la prédation, l’agriculture intensive, les collisions avec les vitres, etc."