Partir quelques jours à l’étranger, on y pense souvent. Que ce soit pour un citytrip, une semaine au soleil ou encore pour les sports d’hiver, nous sommes nombreux à guetter les bonnes affaires sur les plateformes de réservation en ligne, comme Booking ou encore Airbnb. Et en ce week-end de Black Friday, les promotions et prétendues bonnes affaires pleuvent sur ces sites internet. Il n’est pas rare de voir des chambres d’hôtel à prix cassés pour certaines dates, mais aussi des annonces telles que "dernières chambres disponibles à ce prix".

Mais attention, il vaut mieux ne pas se précipiter. Premièrement, il faut garder à l’esprit que ces sites proposent des promotions toute l’année. Rappelons aussi que pour les vacances d’été 2020, nous sommes en plein dans la grosse période de réservations, avec des promotions intéressantes chez la plupart des tour-opérateurs. C’était le cas avant le Black Friday, et ce sera le cas après.

D’autre part, quand un site affiche des réductions de 40,50 ou même 70 % sur un hôtel, il vaut mieux aller vérifier les tarifs sur plusieurs plateformes.

Si le quota de Booking est épuisé, ce n’est pas forcément le cas pour un autre site ou l’hôtel lui-même. Il est d’ailleurs toujours bon d’aller voir les tarifs d’un hôtel sur son propre site internet, voire de négocier directement avec lui. Une méthode souvent utilisée par des utilisateurs, qui parviennent à faire baisser le tarif de quelques euros.

Le Black Friday ne doit donc pas faire oublier les bons réflexes des touristes avertis.