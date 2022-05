Alors que les regards commencent à se tourner vers les prochains départs en vacances, les formalités ne se limitent pas à effectuer une réservation en agence ou sur Internet. Parmi les démarches à effectuer, les vacanciers omettent souvent la carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Certes, cette carte n’est pas obligatoire, mais elle peut être obtenue gratuitement auprès de votre mutuelle et évite bien des soucis financiers ou administratifs en cas de situation médicale urgente ou nécessaire sur le lieu de vacances. Elle constitue la preuve internationale que les droits aux prestations de l’assurance maladie légale sont bien établis en Belgique et permet au voyageur d’obtenir une intervention dans les frais de remboursement relatif à un soin urgent.

Étant donné que la CEAM est nominative et individuelle, il faut la commander pour chaque membre de la famille. Trop souvent, les vacanciers n’y pensent pas ou s’y prennent trop tard, alors qu’il est conseillé de le faire au moins deux semaines avant le départ. "Seulement 25 % de nos membres commandent la carte chaque année", explique Alex Parisel, directeur général de Partenamut. "On peut supposer que pour les 75 % restants, il y a une partie des assurés qui a une méconnaissance de ce droit. En outre, parmi ceux qui ont le réflexe de commander ce document, 40 % le font moins de dix jours avant leur départ, ce qui ne nous permet de leur délivrer qu’un certificat provisoire, valable uniquement trois mois, entraînant d’autres démarches administratives à réitérer ultérieurement."

Pour faciliter la vie de ses membres et leur donner plus rapidement accès à la CEAM, Partenamut propose aujourd’hui, en primeur, l’obtention de cette carte sous format digital. Comme c’est déjà le cas dans certains pays voisins, comme aux Pays-Bas ou en France. Fini l’oubli de la carte physique, le risque de perte ou encore les délais administratifs pour l’obtenir. Il suffit aux affiliés Partenamut de télécharger l’application de la mutuelle sur leur smartphone. "Partenamut évolue avec l’ère digitale", continue Krys Paolini, Project Manager chez Partenamut. "Nous avons souhaité développer une solution qui réponde rapidement aux besoins de tous les types de profils de nos membres et écarter ainsi toute frustration par rapport aux différentes démarches, attentes ou autres tracasseries administratives à entreprendre."