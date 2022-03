"Il a été conclu par les entités fédérées responsables que tous ceux qui arrivent peuvent se voir offrir le vaccin anti-Covid, ils pourront aussi se faire tester gratuitement, ce sera le cas avec tous les autres types de vaccins dont nous disposons", indique le directeur du département de l’aide médicale urgente au SPF Santé publique. En parallèle, les entités fédérées vont ainsi mettre en place des campagnes spécifiques portant sur la médecine préventive. "La solidarité constatée sur le terrain est très positive mais je rappelle également à nos hôpitaux qu’ils doivent aussi se dire que le Covid n’est pas terminé et que la grippe est présente. Cette crise montre à quel point tout le monde est prêt à accepter des patients venus de là-bas et à se surpasser encore une fois. Je veux juste dire qu’il faut également tenir compte des capacités hospitalières individuelles avant de se lancer dans de grandes aventures, il y a beaucoup d’initiatives locales mais on se doit de coordonner le flux par l’Europe et rester les pieds sur terre sans proposer une aide qu’on ne peut pas donner. Les deux années précédentes ont été très dures pour nos hôpitaux, nous n’avons pas encore récupéré les arriérés pré-Covid, la pression sur le personnel reste grande et on ne peut donc pas se lancer dans tout et n’importe quoi".