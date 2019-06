Eclatement de pneus, refroidissement moteur défaillant, batterie en rade à cause de la ventilation : nos voitures aussi, souffrent de la vague de chaleur

Touring a reçu 2.578 appels lundi, soit une hausse de 30% par rapport à un premier jour de semaine ordinaire, a indiqué mardi le service d'assistance dépannage. Cette augmentation est principalement due à la vague de chaleur qui s'abat en ce moment sur l'Europe, avec un mercure jusqu'à 30,6°C à Uccle lundi, selon les mesures de l'Institut royal météorologique.

Ces températures tropicales ont poussé Touring à adapter ses procédures afin, par exemple, de donner priorité aux personnes en panne sur le bord de la route qui sont accompagnées de personnes âgées, d'enfants ou d'animaux. Les pannes les plus recensées lundi concernaient la batterie, le refroidissement moteur, l'arrivée de carburant et l'éclatement de pneus. La batterie est en effet beaucoup plus sollicitée, notamment par la climatisation et la ventilation.

Touring conseille dès lors de ne pas activer l'air conditionné dès le démarrage, mais de refroidir d'abord l'habitacle en ouvrant les fenêtres quelques minutes. Il est également recommandé de ne pas descendre la climatisation sous les 24°C pour éviter une différence trop importante entre l'extérieur et l'intérieur du véhicule. Les problèmes de refroidissement sont, eux, surtout dus aux moteurs surchauffés, tandis que des pneus usés ou insuffisamment gonflés risquent la crevaison lors des fortes chaleurs. "Les problème de batterie et de moteur ne permettent plus d'utiliser l'air conditionné. Il faut alors trouver, si possible, un lieu ombragé pour se mettre en sécurité en attendant le patrouilleur", recommande Lorenzo Stefani, de Touring. "Il faut également toujours avoir assez d'eau dans son véhicule pendant les périodes caniculaires et boire le plus possible", même lorsqu'on a l'impression de ne pas avoir soif à cause de l'air conditionné.

Touring rappelle en outre de s'arrêter 10 à 15 minutes toutes les deux heures lors des longs trajets. Les pics d'activité pour le dépanneur ont été enregistrés entre 19h00 et minuit. De son côté, VAB a enregistré une augmentation similaire (31%) entre 18h00 et 24h00 dimanche. Touring prévoit une tendance à la hausse de ses interventions jusque jeudi.