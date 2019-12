Pas facile de contenter tous les convives pour ces fêtes de fin d’année.

Tante Brigitte ne supporte plus le gluten. Oncle Maurice ne tolère plus le lactose. Cousin Bertrand est devenu végétarien. Sa nouvelle petite amie a toujours été végétalienne. Tatie Katy ne consomme désormais que du local. Rose n’achète plus que des produits frais de saison. Mais comment satisfaire tout ce petit monde autour d’une seule et même table à Noël ? C’est la question que se posent beaucoup d’hôtes à la veille des fêtes de fin d’année.

Cuisiner à la carte, en fonction des régimes de chaque invité, risque vite de se révéler mission impossible. Alors, pour éviter les complications, cachez votre menu à vos invités ! C’est le conseil de Marie Pirretz. La nutritionniste recommande de ne rien annoncer, histoire d’éviter les réticences des uns et des autres. " Il existe toute une série de recettes faciles à réaliser, sans gluten, sans lactose et sans viande, de l’entrée au dessert. Il suffit de ne pas le préciser avant le repas aux invités. Les aliments sans lactose et sans gluten freinent souvent ceux qui n’en ont jamais goûté, surtout les personnes plus âgées. Mieux vaut donc leur annoncer en fin de repas ", assure la spécialiste en nutrition, qui fait face à pas mal de demandes de repas adaptés aux fêtes.

Des coachs alimentaires, comme Thècle Dubois, proposent également des ateliers de cuisine spécialement dédiés aux préparatifs des réveillons. Sur le thème " Le végétal au cœur de vos fêtes" , cette amoureuse de la cuisine a vu la liste des participants s’allonger en un temps record. " Je suis moi-même intolérante au gluten et au lactose. Alors, j’ai concocté un véritable menu festif, adapté de l’entrée au dessert ."

Pour ce qui est du plat principal sans viande, les traiteurs en proposent une large gamme adaptée pour le plaisir de toutes les papilles. " On s’adapte et on propose un choix varié de produits festifs végétariens. On a du steak de céleri-rave par exemple. On offre également des plateaux apéritifs adaptés ", précise un cuisinier des traiteurs Fonteyne The Kitchen. Chez Carrefour et dans d’autres grandes surfaces, on adapte également ses produits aux nouvelles habitudes alimentaires (voir détails ci-contre).

"Nous sommes invités mais nous venons avec nos plats adaptés"

Les repas de fête qui ne conviennent pas aux exigences alimentaires de ses enfants, Marie Hervo connaît bien. La mère de famille préfère désormais ne plus prendre de risque et débarquer chez ses hôtes avec ses propres plats maison. "Nous avons deux enfants intolérants à un tas de choses. L’un d’eux ne peut pas manger de gluten, de froment, de protéines animales, d’aliments de la famille des apiacées comme les poires, les pommes, les carottes, le céléri, etc. Pour que ce soit plus simple, je propose aux gens qui nous invitent de réaliser le même menu que celui qu’ils ont prévu mais avec des substituts pour les enfants. Du coup, je prépare le tout pour l’ensemble des enfants présents. Cela permet aussi aux miens de ne pas se retrouver seuls à manger des plats adaptés".