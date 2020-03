Le chiffre d’affaires de la Loterie nationale augmente en moyenne de 70 % un vendredi 13.

C’est un moment particulier pour les plus superstitieux. Le premier vendredi 13 de l’année est là, avec toutes les croyances populaires qu’il entraîne avec lui. Chance ou malchance, chacun choisit en général son camp. Pour la Loterie nationale, on a misé depuis longtemps sur le positif avec un Lotto Extra spécial vendredi 13. "Depuis 2005, il y a déjà eu 47 gagnants lors d’un tirage spécial vendredi 13", note Jérémie Demeyer, porte-parole de la Loterie nationale.

Ce vendredi, ce sont donc 2,5 millions d’euros qui sont en jeu, une somme qui est déjà montée jusqu’à 6 millions le vendredi 13 décembre 2013. Et la grande question que tout le monde se pose, c’est de savoir les chances réelles de gagner. "Les règles qui régissent le lotto ou le lotto extra sont les mêmes", assure-t-il. Ce qu’on sait par contre, c’est que depuis 2012, nous avons connu 16 vendredis 13 (sans compter celui-ci, NdlR), pour sept tirages gagnants. Les chiffres ne sont donc pas exceptionnels, mais cela ne décourage pas les joueurs qui sont toujours plus nombreux à cette date spéciale.

Car celle qui est assurée de toucher le pactole, c’est bien la Loterie nationale ! À chaque vendredi 13, elle enregistre en moyenne 70 % de chiffre d’affaires en plus que pour un vendredi normal. Cela vaut aussi bien pour le tirage Lotto Extra que pour les autres jeux, comme les billets à gratter, par exemple. On comprend donc mieux les campagnes de publicité qui accompagnent ces tirages spéciaux.

Et puisqu’en Belgique, on ne fait jamais rien comme ailleurs, même un vendredi 13 devient sujet à des différences d’une région à l’autre de notre petit pays. Ainsi, les chiffres de ventes indiquent que les Wallons et Bruxellois sont bien plus sensibles et joueurs en cette date que les habitants du nord du pays. "Nous ne pouvons par contre pas en expliquer les raisons", indique Jérémie Demeyer.

Tout cela a donc de quoi alimenter les superstitions et les signes de bon ou mauvais augure. Espérons au moins qu’ici, le coronavirus ne vienne pas s’en mêler. Mais on commence doucement à s’habituer aux surprises.