La ventilation dans les écoles reste à ce stade le parent pauvre de la lutte contre le Covid-19 en Belgique. Les capteurs de CO2 et purificateurs d’air arrivent en effet au compte-gouttes dans les établissements scolaires, alors que cet outil est plébiscité depuis des mois pour limiter les risques d’infection, notamment dans l’optique de faire face à Omicron, plus contagieux que le variant Delta, et au risque de voir le nombre de cas positifs en milieu scolaire augmenter dans les semaines à venir.