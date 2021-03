Il y a plus de deux ans, la Wallonie lançait son Green Deal "Cantines durables". Objectif : mobiliser les cuisines de collectivités et les cantines scolaires pour qu’elles augmentent l’aspect durable des repas.

Aujourd’hui, 220 cantines ont signé l’accord et d’autres partenaires (autorités publiques, producteurs) se sont engagés sur ce chemin escarpé, car on sait bien que quantité et qualité font difficilement bon ménage… Bien sûr, " les défis sont nombreux ", concédait il y a un an Marie Legrain, chargée de projet de la cellule Manger demain de l’ASBL Socopro qui coordonne ce Green Deal. " On est lucides, mais la Wallonie se donne ici les moyens de faire bouger les lignes en pratique. "

(...)