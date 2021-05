Invitée de la matinale de LN24 ce mardi, Valérie Glatigny a évoqué la future rentrée scolaire.

Celle-ci devrait avoir lieu en code vert, avec des cours donnés en présentiel à 100%. C'est du moins le souhait formulé par la ministre de l'Enseignement supérieur.

"L'objectif pour le supérieur est une rentrée en code vert. On sait l’importance d’une relation en présentiel entre enseignants et étudiants et des contacts entre ces derniers. Fin juin, nous serons en mesure de confirmer ceci. C’est ce que nous espérons tous", écrit-elle sur Twitter.

Cette mesure n'est toutefois pas encore actée. Une confirmation devrait être prévue à la fin du mois de juin, quand les experts auront pu observer et mesurer les effets du relâchement des mesures sanitaires, prévu le 9 juin prochain.