Près de 10 tonnes d’aides ont été envoyées par cette Association depuis le début de la guerre. Vêtements, couvertures, aliments non périssables, articles d’hygiène pour tous les âges, et bien d’autres dons ont pu alléger un peu les besoins immenses de la population. Plusieurs transports sont partis vers la Roumanie, à la frontière nord, où l’association partenaire Sange pentru România les a distribués, notamment dans la région de Cernauti et de Kiev. Les aides ont pu soutenir aussi la prise en charge de 400 enfants ukrainiens, de l’orphelinat près du monastère de Banceni.

(...)