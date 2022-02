La Saint-Valentin est partout : parfumeries, magasins de vêtements, chocolatiers mais aussi… dans les magasins d’accessoires pour animaux de compagnie. Les propriétaires d’animaux sont en effet nombreux à profiter de l’occasion pour gâter un peu plus leur compagnon adoré. "Chaque année, on propose des offres spéciales pour la Saint-Valentin et ça fonctionne très bien. Cette année, on propose 14 % de réduction sur tous les achats le 14 février, d’autres années on publie des folders spéciaux à cette occasion, comme on le fait pour Noël par exemple", confirme Thibaut, gérant d’une animalerie située à Anderlecht.