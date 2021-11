Àl’occasion du récent conclave budgétaire, 2,3 millions d’euros ont été débloqués à l’initiative de la ministre des Maisons de justice Valérie Glatigny (MR). Au sein de cette enveloppe, quelque 130 000 euros sont octroyés afin de consolider les moyens de l’ASBL SOS Viol, qui propose une ligne d’écoute et un tchat en assurant une prise en charge professionnelle d’un nombre croissant de personnes qui souhaitent parler de leur vécu en matière de violence sexuelle. Les moyens supplémentaires permettront de pérenniser ce service de "tchat" gratuit, anonyme et accessible en ligne pour les victimes.

Les espaces-rencontres disposeront aussi de nouveaux moyens. Le budget de plus d’un million d’euros permettra concrètement d’augmenter leur offre de près de 200 prises en charge. Pour rappel, les espaces-rencontres sont des structures qui visent à favoriser la création, le maintien ou la restauration du lien entre un enfant mineur et un proche avec lequel il ne vit pas. Ce soutien concerne notamment les relais parents-enfants qui favorisent la sauvegarde du lien entre un enfant et son parent détenu afin de venir en aide à ces enfants qui vivent une situation de séparation particulièrement difficile.

En outre, le Service d’écoute et d’orientation spécialisé (SéOS) se voit également doter d’un subside supplémentaire de 120 000 euros. L’objectif : proposer un espace d’accueil et d’écoute, anonyme, afin d’aider la personne concernée à sortir de l’isolement.