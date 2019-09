Sachant que nous travaillons dans le secteur de l’automobile, il ne se passe pas une semaine sans qu’un ami, une connaissance ou un voisin nous interroge pour savoir jusqu’à quand sa voiture pourra rouler à Bruxelles ? La preuve que c’est une question qui taraude tous les automobilistes.

D’Ieteren Auto vient de créer le site lez.dieteren.be qui permet de vérifier, en fonction de la ville de destination ou des villes traversées, si un véhicule y a accès ou non, et cela peu importe la marque du véhicule ou son pays d’immatriculation.

Un site d’autant plus pratique que, bientôt, d’autres villes belges qu’Anvers, Gand et Bruxelles, seront concernées et que la législation évoluera avec le temps.

Sachant que les infractions vont de 150 à 350 € en fonction de la ville (et du degré de récidive !), sachant aussi que rien que pour 2020, quelque 878 000 véhicules seront impactés par les zones à basses émissions, voilà un site qui risque de cartonner à l’avenir.

L’utilisation est simple comme deux clics, il suffit d’entrer le type de carburant et la norme Euro/date d’immatriculation de votre véhicule, et vous recevez le feu vert… ou rouge.

Cliquez sur l'image pour accéder au site en question