Du 22 au 27 novembre prochains, les IGP Sud de France donnent rendez-vous aux amateurs de bon vin pour un événement inédit qui associe friperies de quartier, bars à vin et cavistes bruxellois.

Vin’tage est une première à Bruxelles. Durant 5 jours, une sélection de six bars à vins ou cavistes et de six friperies locales formera des duos d’ambassadeurs hybrides dont l’objectif est de faire découvrir les multiples personnalités des IGP Sud de France.

Avec des dégustations en présence de vignerons, de cavistes et de sommeliers, mais également un sympathique concours, le programme s’annonce d’ores et déjà fort séduisant.

Vin’tage : pourquoi associer IGP Sud de France et fripes ?

Fortes d’une notoriété croissante, les IGP Sud de France entretiennent des valeurs de créativité, d’ouverture d’esprit et d’engagement en faveur du développement durable qui correspondent aux aspirations actuelles d’une importante tranche de la population.

« Des vins émancipés qui se plaisent à mélanger les genres… » peut-on lire dans le Look Board de l’événement qui sera distribué gratuitement chez les cavistes et bars à vin participant à l’opération et qui met en scène pour l’occasion nos cavistes bruxellois relookés par les friperies de leur quartier.

À l’instar des IGP Sud de France, les fripiers urbains réussissent le délicat assemblage d’une vision du monde engagée et d’une nouvelle façon de consommer, tout en se faisant plaisir. La rencontre de ces deux univers coulait donc de source.

© Vin'tage



Des dégustations et un concours

Après une journée de lancement dédiée aux professionnels le lundi 22 novembre, les jours qui suivent seront consacrés à des animations grand public organisées dans les bars à vin et chez les cavistes participants.

Des ateliers-dégustations permettront de découvrir ou de redécouvrir en toute convivialité les vins languedociens.

Un jeu-concours ludique mettant en scène les ambassadeurs relookés par les friperies bruxelloises permettra d’élire la planche tendance préférée du public et trois gagnants parmi les votants se verront offrir un bon d’achat d’une valeur de 120 euros à dépenser en vin languedocien ou en fripes auprès du duo de commerces gagnant.



© Vin'tage

IGP Sud de France, des vins à (re) découvrir

Ancrés dans un territoire qui les identifie, les IGP Sud de France sont des vins qui trouvent leur origine sur l’étroite bande de terres bordée, d’un côté, par la Méditerranée et les avant-postes du Massif central et de l’autre, par les Pyrénées.

Répartis sur 3 départements — les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Hérault et le Gard — les IGP Sud de France pèsent désormais pour un volume de production annuel de 1,2 million d’hectolitres, dont 54 % en rouge, 33 % en rosé et 13 % en blanc.

Avec des vignes qui s’étendent côté mer en plaine et en coteaux à l’intérieur des terres, les IGP Sud de France bénéficient de nombreux microclimats et de sols variés qui s’expriment au travers de la créativité des vignerons.

Soumis à un cahier des charges garantissant un haut niveau de qualité, les IGP Sud de France sont pour la plupart des vins d’assemblage qui n’hésitent pas à mêler les cépages internationaux aux variétés de raisins traditionnelles, comme le carignan, le cinsault, le grenache ou la syrah.

Pour en savoir plus, découvrir les douze commerces bruxellois participants et prendre part à l’événement, rendez-vous sur la page Facebook de l’événement.