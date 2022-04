Entre l’allégement de la modération, le développement de services payants et les algorithmes rendus publics, de nombreux observateurs craignent que la plateforme devienne encore plus toxique suite au rachat d’Elon Musk.

À quoi pourrait bien ressembler Twitter une fois que le réseau social sera la propriété d'Elon Musk ? Le milliardaire, accroc à l’oiseau bleu, compte en tout cas “libérer le potentiel” de Twitter, qu'il est en passe d'acquérir pour 44 milliards de dollars. Le patron de Tesla et de SpaceX, qui détenait jusqu’alors 9,2 % du réseau social, estime que la parole n'y est pas assez libre et a dit clairement vouloir faire de Twitter “la plateforme de la liberté d’expression dans le monde”. Un nouvel espace selon sa propre définition de la liberté et sa vision de la société. En souhaitant notamment alléger la modération, de nombreux observateurs craignent que le réseau social se retrouve absorbé par les fake news et les discours haineux.