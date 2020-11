Victimes ou auteurs de tirs ou de coups, nos policiers et policières prennent la parole: leur incroyable parcours

Pas plus tard que la semaine dernière, La DH vous dévoilait le témoignage de F., une policière victime de violence alors qu’elle exerçait un contrôle à Saint-Josse. Son cas est loin d’être isolé et ces comportements ne cessent de se multiplier à en croire le SLFP, plus grand syndicat de police du pays pour qui cette violence est devenue "insupportable".

Mi-octobre dernier, le SLFP lançait sa première campagne de capsules vidéos de sensibilisation sur ce phénomène, avec les témoignages d’une série de personnalités exprimant leur soutien à la police. Le succès fut au rendez-vous.

Cette fois, le syndicat va plus loin : dès ce mardi matin, le deuxième volet de cette campagne démarre avec une série de témoignages choc de policiers et policières victimes de violence dans l’exercice de leurs fonctions. Des témoignages que La DH vous livre en primeur.

Tirs, coups, etc. : ils racontent leur incroyable parcours.

"Ils expliquent comment ils ont dû faire usage de la force, ce qui est aussi être victime de violence par la charge psychosociale que cela représente. L’intérêt de ces témoignages tient évidemment dans les éléments psychologiques : comment vivons-nous la violence dont nous sommes l’objet, ou de la force dont nous devons faire usage ? Quelles traces cela laisse-t-il en nous ? Comment réduisons-nous la charge psychosociale engendrée par l’incident violent ?… Mais ils sont aussi une illustration heureuse pour certains(e)s et malheureuse pour d’autres, de la manière dont ces collègues ont été… ou pas, soutenus moralement ou administrativement par leur propre encadrement et par les magistrats", précise le président du SLFP, Vincent Gilles.

"Ce qui nous paraît commun à tous ces témoignages, c’est cette volonté constante des collègues à vouloir être utiles aux citoyens, pour le bien et la sécurité de ceux-ci. Notre objectif final ? Que les citoyens puissent comprendre que derrière l’uniforme, il y a une femme ou un homme qui fait un travail. Les relations s’apaiseraient alors et la violence contre les policiers irait en diminuant, du coup l’usage de la force serait plus rare aussi."