Frais fixes, loyers, investissements lourds, rendez-vous impossibles à caser en un jour prédéterminé : certains indépendants et entrepreneurs peuvent échapper à la rigidité économique qu’impose la location d’un bureau, en ayant recours au coworking. Avant la crise, Bruxelles accueillait de 10 à 20 % de nouveaux centres chaque année. Une mutualisation des espaces jusque-là réservée aux métiers ne nécessitant rien de plus qu’un ordinateur. Mais quid alors des coiffeurs, thérapeutes, relations d’aide, professions de l’esthétique et autres foodies en quête d’espaces professionnels à partager ?

Surtout que ces métiers ont beaucoup souffert des longues périodes d’arrêt total de leur activité et ont du mal à remettre le pied à l’étrier.