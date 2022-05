Le parc féerique d'Efteling, situé au sud des Pays-Bas, vient de communiquer ce mardi matin au sujet de sa nouvelle attraction baptisée "Danse macabre", qui prendra place dans une nouvelle zone thématique de 17.000m².

Le parc explique que cette zone thématique, plus effrayante que jamais, remplacera l'actuel Château hanté Spookslot, qui fermera cet été. Dans la nouvelle zone très large, les visiteurs auront accès à une attraction, deux points de restauration, un magasin et des divertissements assortis.

Quant à l'attraction en question, la parc, qui partage un extrait vidéo ci-dessus, précise que "les visiteurs seront plongés dans l'histoire avec la musique inoubliable du Château hanté Spookslot comme fil conducteur. Les environs constituent un décor mystérieux dans lequel le bâtiment principal, mesurant 20 mètres de haut, attire immédiatement l’attention."

Son créateur ajoute: "Pour Danse Macabre, je me suis inspiré, entre autres, des croquis originaux et des idées du Château hanté Spookslot. C’est un immense honneur et aussi un défi de pouvoir proposer un projet à la hauteur dans un lieu aussi chargé d’histoire. Le spectateur attentif pourra revoir des éléments reconnaissables. Mais bien sûr, le tout sera complètement nouveau : nous allons immerger complètement les visiteurs et ils vivront la « Danse Macabre » comme jamais auparavant. Nous conservons le thème sinistre et l’étendons à tous les détails de la zone thématique."

Patience toutefois pour les amateurs: cette nouvelle zone thématique et cette nouvelle attraction ouvriront en 2024.