Une expérience facile et ludique pour déterminer son efficacité

Depuis le début du confinement, une multitude de masques de protection contre le coronavirus sont vendus tant en pharmacie que via Internet. Des masques dont l'efficacité est parfois douteuses. En témoignent les quelques couacs du Fédéral et ces fameuses commandes, à destination du corps médical, de masques finalement inutilisables car ne répondant pas aux normes de protection européennes.

Certains sites Internet peu fiables pratiquent des prix exorbitants. Et fabriquent parfois des masques n'offrant aucune protection. Comment savoir si le masque que vous portez, acheté ou conçu par vos soins, est efficace ? Voici une expérience facile et ludique à réaliser. Avec comme seul matériel nécessaire, votre masque et une allumette ou un briquet.

Portez la flamme à hauteur de bouche et soufflez un bon coup à travers votre masque. Si la flamme s’éteint ou vacille, le masque n’est pas assez efficace et il y a lieu de renforcer sa protection, en doublant son épaisseur ou en glissant un film plastique entre deux couches.

Nous avons réalisé l’expérience avec cinq protections différentes : un simple foulard, un masque en tissu fait maison, un masque de chirurgien et deux masques FFP2 et FFP3. Au final, seuls les trois derniers nommés délivraient une protection efficace. Le foulard n’en offrait aucune tandis que le masque maison faisait vaciller la flamme.