Les chats adorent chasser et ramener leurs proies à la maison.

Un cadeau dont la plupart des propriétaires se passeraient bien. C’est notamment le cas d‘un ingénieur d’Amazon qui vient de dévoiler un projet de chatière intelligente. Son objectif : laisser le félin à la porte s’il a un animal mort dans la bouche. Ben Hamm a expliqué lors de la présentation de son projet à Seattle (États-Unis), courant juin, qu’il avait tout essayé pour éviter de se retrouver avec des rats morts dans son salon.

Il s’est alors penché sur la conception de cette chatière 2.0. Il a entraîné son intelligence artificielle avec plus de 23.000 photos de son animal, avec ou sans proie dans la bouche. Désormais, la chatière se verrouille si elle détecte un animal mort et envoie un cliché sur le téléphone du propriétaire pour que ce dernier vérifie s’il s’agit d’une erreur ou pas. L’outil est opérationnel en une seconde, de jour comme de nuit, et est même capable d’envoyer un don automatiquement à la National Audubon Society, une association de protection des oiseaux, si le chat a tué un animal.