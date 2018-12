La directrice de l’Union royale des Fleuristes de Belgique (URFB), Marijke Walbers, dresse un constat sans concession : les ventes de roses de Noël sont en nette augmentation cette année. "Par contre, dès le 26 décembre, on n’en vend plus une", s’exclame-t-elle. "On fait place aux tendances de la Nouvelle Année, comme des fleurs colorées, style les tulipes roses ou orange. Ou encore des montages qui simulent des feux d’artifice, avec des plantes à bulbes."

Les raisons de cet engouement, pour Marijke Walbers, sont diverses. Les roses de Noël font d’abord partie des premières floraisons d’hiver. De plus, ce sont des plantes souvent utilisées dans des montages, que l’on peut replanter après. Mais ce sont surtout les couleurs des hellébores qui attirent la clientèle : "On constate un véritable boom pour les fleurs de couleur blanche ou rouge cette année. Alors que jusqu’à maintenant, ces couleurs stagnaient. C’est comme un retour aux anciennes habitudes. Et même s’il existe des roses de Noël de plusieurs sortes, avec de jolies teintes comme le rose pâle ou le fuchshia, les gens privilégient surtout les hellébores rouges ou blancs." Les roses de Noël répondent donc particulièrement aux attentes des gens cette année. "Puis, on a eu du beau temps, une bonne saison, sans difficulté pour les cultiver. Leur prix n’a donc pas augmenté", explique la directrice de l’URFB.

En parallèle, les orchidées blanches, qui font d’habitude partie des "tops des fleurs offertes à Noël", ne se voient pas particulièrement réclamées en 2018.

La directrice donne quelques conseils pour conserver une rose de Noël jusqu’à Pâques : "C’est une plante de jour court. Il ne faut pas la mettre dans un endroit trop lumineux. Si elle est à l’intérieur, avec un air sec et chaud, elle ne tiendra pas plus de 3 semaines. Pour l’arroser correctement, il ne faut pas verser de l’eau sur la plante. Il faut la laisser tremper, une dizaine de minutes, deux fois par semaine. Et retirer l’excédant d’eau après. Pour les minis hellébores, souvent utilisés en décoration sur les tables, il faut les faire tremper tous les 2 jours. Il y a moins de terre dans le pot, elles doivent donc être humidifiées plus souvent."