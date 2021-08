La rentrée scolaire qui se profile à l'horizon devrait être marquée par une hausse du trafic sur nos routes et autoroutes. Ce qui pourrait générer une hausse des embouteillages même si la généralisation du télétravail pourrait limiter leur ampleur.

Des embouteillages qui pourraient aussi être générés par les nombreux chantiers actuellement en cours, ou qui démarreront dans les prochaines semaines. La Sofico, gestionnaire du réseau structuant en Wallonie (nationales et autoroutes), vient de faire le point sur ce qui vous attend pour les prochaines semaines.

Au total, 12 chantiers viennent d’être achevés ou sont sur le point de l’être, 9 nouveaux chantiers ont été lancés récemment ou qui démarreront sous peu, et 15 chantiers déjà entamés avant les congés scolaires se poursuivent.

© Sofico

Chantiers terminés ou qui le seront sous peu (En vert sur la carte)

1. E42/A15 : interventions à hauteur de 7 ponts entre Fleurus et Heppignies en direction de Mons

Depuis le début du mois d’août, la voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence sont fermées sur l’autoroute E42/A15 entre Fleurus et Heppignies afin d’intervenir sur 7 ponts supportant l’autoroute. La vitesse maximale y est limitée sur cette zone de 6 kilomètres à 70 km/h. Par ailleurs, la bretelle du R3 venant de Marcinelle en direction de l’E42/A15 vers Mons est également fermée. Une déviation est en place par le rond-point du Muturnia. La bretelle du R3 venant de Marcinelle en direction de l’E42/A15 vers Mons sera libérée pour le 5 septembre au plus tard. Le reste du chantier sera achevé le 12 septembre au plus tard.

2. E42-E19/A7 : chantier d’aménagement d’un giratoire à la sortie n°25 «Tertre » Ce chantier a débuté le 21 septembre 2020. Cet aménagement doit améliorer la sécurité de ce lieu accidentogène et atténuer le phénomène de remontées de files observé à cet endroit aux heures de pointe (notamment dû à la proximité de plusieurs écoles). Une nouvelle bretelle de sortie du giratoire vers la France a également été aménagée. Le chantier sera totalement achevé ce vendredi 27 août.

3. E313/A13 : chantier de réhabilitation entre Vottem et Juprelle vers Anvers Le 10 mai dernier un chantier de réhabilitation de la voirie a débuté sur l’autoroute E313/A13 entre l’échangeur de Vottem et Juprelle, uniquement vers Anvers. Ce chantier permet de réhabiliter complètement la voirie qui supporte le trafic vers Anvers et de remplacer les glissières de sécurité. Sur ce tronçon, le sens vers Anvers sera complètement libéré ce vendredi 27 août en soirée au plus tard. Le sens vers Liège sera à nouveau accessible selon des conditions habituelles de circulation pour le 1 er septembre au plus tard.

4. E411/A4 : chantier de réhabilitation en cours entre Wanlin et Lavaux-SaintAnne vers Arlon Ce chantier a débuté le 26 février dernier. Le pont qui surplombe la Lesse a également été réhabilité ainsi que la partie circulée de l’aire de Wanlin. Les voies ont été libérées le 20 juillet dernier. Il est à noter que des plantations en berme centrale seront effectuées en période adéquate, vers la mi-octobre, pendant environ deux semaines. Pendant ces opérations, dans les deux sens de circulation, 2 voies seront maintenues mais déviées et la vitesse maximale sera réduite.

5. R3 - Charleroi : réparations des bétons sous le viaduc de l’Eau d’Heure. Une bande dans chaque sens est soustraite pendant le chantier. La signalisation de ce chantier devrait être retirée le 31 août prochain.

6. N5/Route de Philippeville - Charleroi. Réhabilitation des revêtements du rond-point de Couillet Les travaux s’achèvent ce vendredi 27 août.

7. N7/Chaussée de Lille – Tournai : réfection des revêtements entre le Boulevard Bara et le giratoire de Hertain. Le chantier porte actuellement sur la N7 entre le carrefour N7/Avenue Minjean et le giratoire de Hertain. Une seule bande de circulation est maintenue et peut être empruntée par les usagers circulant en direction de la France. Pour l’autre sens de circulation (vers Tournai), une déviation est mise en place via l’E429/A8 et la N50. Il est impossible sur la N7/Chaussée de Lille de joindre les voiries latérales côté Froidmont et vice versa. Ce chantier se terminera le 3 septembre.

8. N40 – Wellin : réhabilitation des revêtements entre le carrefour N40/Rue Théodore Olix et le carrefour N40/Gongon. Ce chantier a été achevé le 24 août.

9. N50 : réhabilitation de la traversée de Ghlin Ce chantier visant à réhabiliter la traversée de Ghlin (N50) sur près de 2 kilomètres avait débuté le 14 octobre 2019 et a été divisé en plusieurs phases afin de limiter l’impact sur le trafic. Un trafic qui a pu être rétabli le 21 août. Ce chantier a permis de réhabiliter totalement la voirie existante après sa démolition, créer une piste cyclable dans chaque sens de circulation, aménager de nouveaux trottoirs, réaménager les emplacements de stationnement du côté des habitations, procéder à la réfection de l’égouttage et des raccordements privatifs (SPGE), assurer la réfection des conduites de distribution d’eau et des raccordements privatifs (SWDE).



10. N89 : chantier de réhabilitation des revêtements entre Vecmont et La Roche-en-Ardenne Ce chantier, qui a débuté le 12 avri portait au total sur près de 6 kilomètres. Le chantier a été achevé le 5 juillet dernier.



11. N90 – Ivoz-Ramet : réfection du rond-point de la Horre. Les voies seront libérées le 3 septembre prochain.

12. N912 – La Bruyère : création d’un giratoire au carrefour formé par la N912 avec la rue du Chainia et la rue du Vieux Raucourt. Le rond-point a été ouvert au trafic le 11 août dernier

Nouveaux chantiers (En rouge sur la carte)

1. Liège - Liaison E25-E40/A602 : travaux de réhabilitation suite aux inondations de juillet La réouverture progressive de la liaison se poursuit : dès la mi-octobre, il sera à nouveau possible de circuler sur toute sa longueur mais sous certaines conditions.



2. Un chantier de réfection des revêtements de l’autoroute E25/A26 a débuté le 18 août dernier entre Les Tailles et Houffalize. Il porte uniquement sur les voies en direction de Neufchâteau. Jusqu’à la fin du mois de septembre, sur l’E25/A26 entre les Tailles et Houffalize, une bande de circulation est maintenue dans chaque sens avec une vitesse limitée à 70km/h. Durant cette période, les usagers se dirigeant vers Neufchâteau ne peuvent plus accéder à l’aire autoroutière des Nutons. Par ailleurs, au niveau de l’échangeur n°51 « Houffalize », pendant toute la durée du chantier : • Les usagers circulant vers Neufchâteau ne peuvent plus accéder à la bretelle de sortie vers la N30. Les usagers circulant sur la N30 en provenance de Houffalize ne peuvent plus gagner directement l’autoroute en direction de Neufchâteau.Enfin, toujours au niveau de l’échangeur n°51 « Houffalize », pendant quelques jours en toute fin de chantier, les usagers circulant sur la N30 depuis la Baraque de Fraiture ne pourront gagner directement l’autoroute en direction de Neufchâteau (en bleu sur la carte). Des déviations sont ou seront mises en place.

3. E25-E411/A4 : réfection des revêtements entre Rulles et Habay vers le Luxembourg. Le chantier débutera ce mercredi 1er septembre et portera uniquement sur les voies en direction du Luxembourg. En direction du Luxembourg, la circulation s’effectuera sur une voie (basculée à contresens sur la bande de gauche accueillant habituellement la circulation en direction de Bruxelles)/ La bretelle de sortie et l’accès à l’autoroute de l’échangeur n° 28A « Rulles » seront inaccessibles. En direction de Bruxelles, deux voies resteront disponibles. Les voies devraient être libérées à la fin du mois de septembre 2021, sous réserve des conditions météorologiques.

4.Lincent - E40/A3 : réhabilitation des revêtements en direction de Liège. Ce chantier se tiendra sur un peu plus de 4 kilomètres. Il débutera à la mi-septembre et s’achèvera au début du mois de novembre 2021. La circulation sera réduite à 2 bandes dans chaque sens.



5. E42/A15 : réhabilitation de revêtement entre Horion-Hozémont et Saint-Georges vers Namur. Ces travaux débuteront le 13 septembre et s’achèveront le 17 septembre.

6. E42/A15-Wanze : réhabilitation du viaduc de Huccorgne. Depuis le 2 août dernier, la première partie du vaste chantier de réhabilitation du viaduc de Huccorgne, qui supporte l’autoroute E42/A15 à hauteur de Wanze a débuté. Cette première phase consiste à placer des renforts sous le pont qui supporte les voies vers Namur, afin de pouvoir accueillir 2X2 bandes lors de la phase suivante du chantier. Elle s’achèvera le 5 décembre prochain. Pendant cette phase, comme pendant les suivantes, sur l’autoroute, 2 bandes de circulation sont maintenues. Le chantier se découpe en 3 grandes phases (4 mois - 6 mois - 6 mois), planifiées d’ici juillet 2023 avec une libération des voies lors du second semestre 2022.

7. N40 – Libin : deux semaines de travaux de réfection des revêtements entre le giratoire de Transinne et le giratoire Galaxia. Le chantier débutera ce lundi et se terminera le vendredi 10 septembre. Du lundi 30 aout au vendredi 3 septembre : Sur la N40, la circulation sera régulée par des feux de signalisation. Les usagers circulant sur l’E411/A4 en provenance de Namur ne pourrons plus emprunter la bretelle de sortie n°24 « Transinne ». Du lundi 6 septembre au vendredi 10 septembre, la N40 sera fermée à la circulation entre l’échangeur n°24 « Transinne » de l’autoroute E411/A4 (non compris) et le giratoire de Transinne.

8. N60 : travaux de sécurisation entre Thieulain et Leuze-en-Hainaut. Ces travaux ont débuté le lundi 23 août. La fin des opérations est prévue pour la mi-ocotobre. Du 23 aout jusqu’à la mi-septembre, la circulation sera interdite sur la N60 dans les deux sens entre le carrefour formé par la N60 avec la Warde et le rond-point de la Croix-au-Mont. De la mi-septembre à la mi-octobre, la circulation entre le rond-point de la Croix-au-Mont et le carrefour formé par la N60 avec la Planche à Leuze s’effectuera uniquement en direction de Frasnes-lezAnvaing.

9. N89 – Libramont : travaux préparatoires en vue du futur chantier de sécurisation du zoning de Recogne. Le mardi 17 août, ces travaux préparatoires de plusieurs mois ont débuté à Recogne, rue de Saint-Hubert (N89), entre le carrefour formé avec la Rue de Tibétême (N826A) et le pont du chemin de fer surplombant la nationale. Il s’agit d’une étape préliminaire à un chantier qui débutera au printemps 2022. Depuis le 17 août et jusqu’à la fin de l’année 2021, une voie est maintenue dans chaque sens sur la N89 avec une vitesse limitée à 50 km/h. L’accès au zoning sera toujours assuré. Les travaux en eux-mêmes débuteront au printemps 2022 et s’achèveront à la fin du mois de juin 2022.

Chantiers en cours avant les congés (En orange sur la carte)

1. E40/A3 : Désamiantage du pont surplombant l’autoroute à Orp-Jauche. Les travaux s’achèveront aux alentours de la mi-octobre. Deux bandes de circulation restent maintenues dans chaque sens avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h.

2. E42/A15 : travaux de réhabilitation du pont de l’échangeur de Houdeng-Goegnies surplombant l’autoroute.Il est toujours possible de monter ou de quitter l’autoroute depuis cet échangeur. Aucun impact n’est à noter sur l’autoroute elle-même. Par contre il est impossible de circuler sur le pont passant au-dessus de l’autoroute (Chemin de Familleureux). L’étude et la planification de certaines opérations à réaliser sur l’ouvrage sont toujours en cours d’élaboration et ne permettent pas de fixer à l’heure actuelle une date de réouverture de l’ouvrage.

3. E411/A4 – échangeur n°8A : chantier d’aménagement d’une liaison directe entre l’autoroute et le parking P+R. Le 4 février 2019 a débuté la première partie d’un vaste chantier visant à réaliser des aménagements de mobilité conséquents à Louvain-la-Neuve, à proximité des accès et sorties n°8A de l’autoroute E411/A4 ainsi que du parking P+R. Ils permettront d’assurer une mobilité optimale en évitant les croisements de flux de circulation dans cette zone, notamment en créant des liaisons directes entre le parking P+R et les grands axes à proximité. Dans le cadre de ces travaux, depuis le 2 août dernier et jusqu’au 3 septembre, les usagers qui circulent sur l’E411/A4 vers Namur ou vers Bruxelles ne peuvent plus emprunter les sorties n°8A « Louvain-laNeuve ». Une déviation est mise en place via les échangeurs voisins n°8 et n°9.

4. E411/A4 - Beez : Réhabilitation du Pont Collard reliant l’E411/A4 à la N90 vers Jambes. Le chantier a débuté le 15 mars dernier. Une déviation est mise en place pour les usagers venant de la E411/A4 et se rendant à Jambes : ils sont invités à emprunter la direction d’Andenne, à effectuer un demi-tour à un rond-point temporaire qui sera réalisé à hauteur de l’intersection avec la rue de Loyers, pour retourner vers Jambes via les rampes longeant la N90 à hauteur du viaduc de Beez. Les usagers circulant sur la N90 depuis Andenne et souhaitant gagner l’E411/A4 doivent emprunter une déviation mise en place via le pont des Grands Malades. La fin de ces travaux, annoncée initialement à la mi-novembre 2021, devrait intervenir plus tôt que prévu, à savoir à la fin du mois de septembre prochain.

5. E420/N5 : réalisation d’une tranchée couverte à Frasnes (contournement de Couvin). La réalisation de cette trémie sous la voie ferroviaire à Frasnes-lez-Couvin est la troisième phase du contournement autoroutier de Couvin et est la seule toujours en cours de réalisation. Elle consiste à construire un ouvrage d’environ 800 mètres de long dont 80 mètres de tunnel pour permettre le passage de la E420/N5 sous la voie ferroviaire dans une configuration de 2X2 bandes. Elle a débuté le 3 octobre 2016. Une circulation en 2X1 bande est possible depuis le 7 juin 2019. Depuis le 25 juin et jusqu’à la fin du chantier, sur l’E420, dans la tranchée couverte à hauteur de Frasnes-Lez-Couvin, la circulation en 2X1 bande s’effectue dans la demi-trémie qui accueillera à terme la circulation vers Charleroi. Les usagers qui circulent sur l’E420 en direction de la France ne peuvent plus emprunter la bretelle de sortie « Couvin nord - Chimay » vers la N5 via le rondpoint de la Locomotive. A l’automne prochain, les deux demi-trémies seront ouvertes à la circulation (2X2 bandes). Cependant, elles devront encore faire l’objet de travaux de finition (pose de signalisation, bornes kilométriques, bardages,…) nécessitant ponctuellement le retrait d’une voie. Ces opérations de finition, qui devraient être achevées pour la fin de cette année 2021, marqueront la fin de la réalisation du chantier du contournement autoroutier de Couvin.



6. E429/A8 vers Tournai – Enghien : sécurisation de l’échangeur n°25 « Hoves/Petit-Enghien ». Ce chantier a débuté le 5 octobre 2020 et vise à mieux sécuriser cette zone particulièrement accidentogène en cas de montée sur l’autoroute. Il devrait s'acherver en octobre prochain.

7. N4 – Arlon : chantier d’aménagement d’un giratoire au carrefour Liedel Ce chantier, qui porte sur le carrefour Liedel à Arlon, situé au croisement de la N4, de la rue Godefroid Kurth et de l’avenue de Mersch a débuté en 2019. Depuis le 23 août, il ne reste plus qu’à réaliser des opérations impliquant des impacts ponctuels et de courte durée sur la circulation : réalisation de l’ilot central situé sur les voies vers Bastogne ainsi que des accotements du côté de la rue Godefroid Kurth et lmise en place des plantations. Le chantier devrait être achevé d’ici la fin de cette année 2021. Il est à noter que pour garantir la pérennité du marquage, une dernière intervention sera effectuée au printemps 2022.

8. N4 : réhabilitation de la traversée de Tenneville. Des aménagements provisoires de sécurisation de la traversée de Tenneville ont été réalisés il y a plusieurs années, (circulation réduite à une voie et vitesse diminuée à 70 km/h) permettant de réduire le nombre d’accidents mortels sur ce tronçon. Ce chantier, qui a débuté le 31 mars 2019, permettra de pérenniser ces aménagements afin de garantir la sécurité des usagers et des habitants de l’entité pour qui cette voirie reste une zone dangereuse. Le chantier devrait être terminé pour l’automne 2021

9. N50 – Saint-Ghislain : Démolition du pont du goulet de la Darse à Hautrage. La démolition du pont du goulet de la Darse à Hautrage (N50 - Saint-Ghislain) s’est déroulée le 2 décembre 2019. Le chantier de reconstruction du pont a débuté en février 2020. Le nouvel ouvrage d’art devrait être achevé fin de l’année.

10. N50 : chantier de sécurisation et de réhabilitation entre Pecq et Warcoing Un chantier qui vise à sécuriser et réhabiliter la N50 sur environ 5 km, entre l’entrée de Pecq (à hauteur du carrefour rue de Bailleul/chemin de la Garenne) et le rond-point du pont Bleu (frontière avec la Flandre) a débuté le 1er mars dernier. La fin du chantier est prévue pour le printemps 2022.

11. N89 – Paliseul : réhabilitation du pont de Plainevaux surplombant la nationale. Depuis le lundi 15 mars, un chantier visant à réhabiliter le pont de Plainevaux (pont 3) qui supporte la rue Saint-Hubert et surplombe la N89 à hauteur de Paliseul est en cours. Ce chantier n’engendre aucun impact sur la N89. Toutefois des réductions de la circulation à une voie dans chaque sens ne sont pas à exclure pendant certaines périodes courtes. Par contre, le pont est fermé en surface.

12. N90 : chantier de réhabilitation entre Andenne et Namur. Ce chantier a débuté le 28 septembre 2020. La circulation s’effectue donc selon des conditions habituelles sur ce tronçon depuis le 10 juillet. Il sera encore nécessaire, à une date à déterminer par la suite, d’intervenir pour aménager des îlots, sur la Chaussée d’Anton (N90) à Andenne, sur environ 2 km, et au niveau de la chaussée Moncheur (N90) à Andenne.

13.N90 – Aménagement de la voirie dans le cadre de la mise à grand gabarit du site éclusier d’Ampsin-Neuville. Les travaux de sécurisation et de modification de tracé de la N90 ont débuté en août 2018. Pendant le chantier, la circulation s’effectue sur la N90 sur une voie dans chaque sens, avec une vitesse réduite. Un week-end de fermeture devra être planifié en 2022 pour poser l’extension de la passerelle du barrage au-dessus de la N90. Les travaux routiers sur la N90 devraient être achevés à la fin de cette année. L’objectif est de mettre en service la grande écluse (225X25 mètres) à la fin de l’année 2023.

14. N90 : Octroi de Bray. Depuis le 15 mars dernier, des travaux préparatoires sont en cours à Estinnes et à Binche, à l’intersection formée par la N90/Route de Mons et la N27/Avenue Léopold III en vue du futur chantier d’aménagement du giratoire de l’Octroi de Bray. Cette phase préparatoire sera achevée sous peu et permettra, dans le courant du mois de septembre le démarrage du chantier en tant que tel.

15. N243 : chantier de réhabilitation et de sécurisation entre Wavre et Chaumont-Gistoux. Depuis le 1er mars, des travaux de réhabilitation et de réaménagement de la voirie ont débuté. Le chantier porte sur un tronçon de 5 km compris entre le rond-point des 4 sapins (Wavre) jusqu’à l’Intermarché de Chaumont-Gistoux. Le chantier, découpé en plusieurs phases, devrait se terminer au printemps 2022.