C’est officiel, la première vague de chaleur de l’année a débuté et pourrait durer une dizaine de jours selon les prévisions de l’IRM. Comme leurs propriétaires, les chiens et les chats ne sont pas à l’abri d’un coup de chaleur. Voici donc quelques conseils à suivre pour les aider à passer cette période dans les meilleures conditions.

La première chose à éviter par temps chaud est de laisser un animal dans une voiture à l’arrêt, même si elle est stationnée à l’ombre. Il suffit de quelques minutes pour que la température de l’habitacle grimpe en flèche et provoque un coup de chaleur mortel. Il vaut mieux éviter également de promener son animal aux heures les plus chaudes de la journée sous peine de voir leurs coussinets sévèrement brûlés par le bitume.

Autre précaution simple mais indispensable : veiller à offrir de l’eau en suffisance et à différents endroits de la maison et veiller à ce que chiens et chats aient accès aux pièces les plus fraîches de l’habitation.

Si par temps chaud, laisser son animal se baigner peut apparaître comme une bonne idée, il n’en est rien en réalité. Si l’eau est trop froide, l’animal pourrait subir un choc thermique souvent fatal.

Pour rafraîchir un chien, mieux vaut le mouiller progressivement et modérément.

Enfin, si votre animal présente l’un des symptômes suivants, foncez chez le vétérinaire : faiblesse générale, tremblements, battements de cœur anormalement rapides, anxiété, perte d’appétit sont autant de signes d’un coup de chaleur à ne pas prendre à la légère.

Autre détail à ne pas oublier : les animaux sont aussi sujets aux coups de soleil. Les chiens et chats blancs ou roux y sont particulièrement sensibles. N’hésitez pas à les couvrir de crème solaire s’ils ont accès à l’extérieur.

Et comme il n’y a pas que les animaux domestiques qui souffrent de la chaleur, n’hésitez pas à placer une coupelle d’eau dans votre jardin ou sur votre terrasse pour les oiseaux. Le récipient devra idéalement être en terre cuite, peu profond pour éviter les noyades et placé à l’abri des chats.