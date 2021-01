Si la planète entière vit au rythme des déconfinements et des reconfinements depuis le mois de mars, l’espoir de reprendre la route vers de nouveaux horizons et de se remettre à voyager est désormais possible avec l’arrivée d’un vaccin contre le Covid-19.

Nous nous sommes donc penchés sur le calendrier des jours fériés de cette nouvelle année pour vous indiquer comment optimiser vos jours de congé afin de les transformer en long week-end voire en semaine de vacances.

Et si la Belgique reste l’un des pays les moins généreux en Europe en nombre de jours de congé légaux (20) et que la plupart des employeurs proposent 26 jours au minimum, cette nouvelle année offre toutefois de belles perspectives pour vos vacances.

En 2021, sur les 10 jours fériés, trois tombent un week-end, quatre un vendredi ou un lundi, et trois en milieu de semaine. Ainsi, en posant 25 jours de congés payés ou de RTT à des dates bien précises, vous pourrez profiter de 51 jours de vacances.

Un mois de mai propice aux vacances

Et laissant de côté le 1er janvier, la première astuce est pour le mois d’avril où il suffit de poser un congé le vendredi 1er afin de profiter de quatre jours printaniers jusqu’au lundi de Pâques (le 5 avril), voire carrément de prendre 4 jours pour en obtenir neuf, soit du 6 au 9 avril pour également profiter du lundi de Pâques, et d’être ainsi en vacances du 10 au 19 avril. Ensuite vient le mois de mai qui sera le plus avantageux en termes de congés, vous pourrez en effet obtenir 17 jours de vacances en utilisant 9 jours de congé, de quoi s’offrir une virée dans un pays lointain. Le jeudi 13 et le 24 étant fériés, il suffit de poser le vendredi 14, du 10 au 12 juste avant et la semaine qui suit pour arriver à ce total.

Durant l’été, le mois de juillet peut vous permettre de partir 9 jours en posant 4 jours de congé, le 21 juillet tombe un mercredi, il faut donc prendre les quatre autres jours de la semaine.

Et pour finir, en novembre, où 1er et le 11 tombent tous les deux en semaine, vous pourrez obtenir 16 jours consécutifs en utilisant 8 jours de congé les quatre autres jours de chaque semaine. Avec ce calendrier en tête, il est donc (presque) temps d’anticiper des voyages en terres inconnues et de réserver ses vols et hôtels au meilleur prix, en espérant que l’épidémie de Covid-19 soit le plus rapidement possible sous contrôle.