Les changements, les bouleversements soudains, des adaptations inopinées ont probablement été votre lot quotidien cette année. Vous comptiez d’ores et déjà sur une année 2021 plus calme, plus sereine ? N’y pensez même pas ! Vous allez presque regretter 2020. Mais accordons-nous quelques nuances quand même. En effet, si vous avez changé au cours de ces derniers mois ce qui devait l’être, vous pourrez désormais compter sur une période plus sereine. Vous serez même largement récompensé de vos efforts. Entre le 13 mai et le 27 juillet, Jupiter sera en bon aspect avec votre signe. Vos relations, vos échanges avec les autres seront favorisés. Vous serez amené à sortir de votre tour d’ivoire. Vous connaîtrez un beau succès personnel qui conditionnera tout le reste de votre année. Mais attention ! Uranus vous observera encore. Depuis un signe en harmonie avec le vôtre, vous continuerez les réformes entreprises. Vous poursuivrez sur une lancée qui vous a déjà permis d’améliorer, de changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous vous en féliciterez encore. Vous serez encouragé à progresser dans une certaine indépendance, une liberté d’action qui vous fera mener vos affaires selon vos propres critères ou volontés. Vous ne changerez pas une dynamique gagnante.

Amour