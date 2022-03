À l’occasion de la Journée de lutte en faveur des droits des femmes, nous avons demandé à nos internautes de dh.be de voter pour les femmes qui se sont le plus distinguées entre le 8 mars 2021 et ce 8 mars 2022. Deux sondages vous étaient proposés : le premier vous permettant de choisir entre 10 personnalités belges, le second se concentrant sur 15 (grandes) dames, à l’international. Notre sélection, forcément limitée, brassait tant du côté sportif que politique, artistique ou de l’engagement citoyen. De Nina Derwael à Erika Vlieghe en passant par la princesse Delphine, de Kamala Harris à Meghan Markle ou Najla Bouden. Vous avez été plus d’un millier à voter.

Côté belge, on a assisté à un duel très serré, tout au long de la journée, entre Nafi Thiam, qui s’est par deux fois parée d’or en 2021 et Sophie Wilmès. C’est finalement notre ministre des Affaires étrangères, capitaine du bateau Belgique lors du confinement de 2020, qui a raflé le plus de suffrages. Nina Derwael, Angèle et la princesse Elisabeth, future Reine des Belges, complètent le top 5.

Côté international, c’est avec une jolie avance qu’Angela Merkel s’est imposée devant sa compatriote Ursula von der Leyen, présidente de la Commission très en vue depuis l’invasion russe en Ukraine. L’incroyable longévité de la reine Elizabeth II, Kamala Harris et Lady Gaga parachèvent ce top 5.