Des incendies de voitures électrifiées, qu’elles soient hybrides ou 100 % électriques, cela arrive. Pas très fréquemment, heureusement, mais ces incendies posent problème car la manière de les aborder est toute différente de celle, bien plus simple, qui concerne les véhicules thermiques. Et lorsque ces véhicules sont en charge, le problème est encore plus épineux car ils présentent un risque d’électrocution pour les intervenants.

Le mois dernier, Carla Dejonghe (Open VLD) questionnait à ce propos, en commission des Affaires intérieures du parlement bruxellois, la secrétaire d’État Pascal Smet. "Après avoir éteint un véhicule hybride en feu, à Ixelles", dit-elle. (...)