C’est une étude menée par une équipe de microbiologistes de l’Université d’Aston au Royaume-Uni qui a dévoilé cette information étonnante et peu ragoûtante: les voitures, même nettoyées sont toujours plus sales que des toilettes non nettoyées.

Pour le compte de Scrap Car Comparaison, un site sur les véhicules d’occasion, cette recherche a permis de comparer des prélèvements réalisés sur deux cuvettes de toilettes avec des prélèvements réalisés à différents endroits dans cinq véhicules de tourisme. Ceux-ci ont tous été achetés d’occasion et avaient entre 2 et 17 ans. Quant aux toilettes qui servaient de comparaison, elles n’avaient intentionnellement pas été nettoyées et avaient été utilisées au cours des 24 heures précédentes les prélèvements.

De loin, l’endroit où l’on trouve le plus grand nombre de bactéries (1 425 !) est le même pour les 5 voitures : il s’agit du coffre. À titre de comparaison, on en trouve environ 200 dans les toilettes. Parmi tous ces micro-organismes, les analystes ont dénombré des staphylocoques, des bacilles pyocyaniques et la fameuse E. coli, soit l’escherichia coli, une bactérie du tube digestif qui peut provoquer des diarrhées et des intoxications alimentaires…

La majorité des bactéries étaient en fait des bactéries fécales, en quantité bien plus importante que sur les cuvettes des toilettes. Le siège conducteur arrive en deuxième position, avec 649 bactéries détectées.

Viennent ensuite le levier de vitesse (407 bactéries), la banquette arrière (323 bactéries) et le tableau de bord (317 bactéries).

Mais quid du volant ? Étonnamment, il échappe à l’invasion avec seulement 146 bactéries. La réponse serait d’après les scientifiques que depuis la pandémie, on se lave bien plus les mains ou l’on utilise du gel hydroalcoolique très régulièrement. Mais pourquoi alors le levier de vitesse est-il plus "sale"? "Le levier de vitesse est probablement négligé lorsqu’il s’agit de l’assainir. Il est en fait plus sale qu’une chasse d’eau, et dans la plupart des cas plus sale qu’un siège de toilettes", remarque le Dr Jonathan Cox, maître de conférences en microbiologie chargé de l’étude.

Une petite étude qui prête à quelques frissons, même si, comme conclut, philosophe, le professeur: "Pour être clair, les gens ne tombent pas malade chaque fois qu’ils montent dans une voiture. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre mesure. Mais se laver les mains avant de manger dans cet environnement est toujours une bonne idée."