Il peut arriver que votre chien se montre particulièrement peureux et craintif et cela dans diverses situations du quotidien. Ce trait de caractère canin peut rapidement devenir un frein à une cohabitation harmonieuse et engendrer des troubles de la relation avec l’environnement pour le chien considéré. Il existe néanmoins des solutions pour gérer au mieux cette situation et revenir à une cohabitation des plus harmonieuses…

(...)