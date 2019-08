Toute bonne chose ayant malheureusement une fin, la majorité d’entre nous se doit désormais de penser au retour d’un rythme de vie plus scolaire après avoir bien profité du soleil estival. Nos compagnons à quatre pattes, eux aussi, subissent les conséquences de cette période de fin de vacances. Il faut réapprendre à rester seul et parfois également revenir aux habitudes de la vie à la maison. Pour gérer au mieux cette rentrée, quelques trucs et astuces qui permettront une reprise en douceur !

Les vacances amènent la décontraction, les plaisirs simples des promenades au soleil, des longues siestes sous le parasol… Bref, une vie de relâche…

Si votre ami canin a eu la chance de partager à vos côtés ces moments privilégiés, il faudra prévoir une sérieuse période de réadaptation pour reprendre le rythme de vie habituel.

Votre chien a profité des vacances en votre compagnie…. À votre retour, n’hésitez pas à pratiquer un petit check-up santé :

(...)