Les folders publicitaires passeront à la fréquence de deux par semaine.

Ce lundi, c’est le début d’un nouveau mois et surtout d’un nouveau mode de fonctionnement chez bpost. Depuis plusieurs mois, l’entreprise se prépare à changer sa manière de distribuer le courrier, puisque le courrier non prioritaire ne sera bientôt plus distribué que deux fois par semaine.

Des tests ont eu lieu ces derniers mois, notamment à Gilly et Diksmuide, et nous apprenions en janvier dernier que le nouveau plan de distribution serait officiellement et totalement mis en place à partir du 16 mars prochain. Une date toujours d’actualité, même si une première phase sera activée dès ce lundi 2 mars.

À partir de cette date, il ne faudra plus espérer recevoir des folders publicitaires ou autres bulletins locaux tous les jours. Ce seront les premiers éléments à passer en mode deux livraisons par semaine, avant le reste du courrier prioritaire, deux semaines plus tard. Pour rappel, ce grand changement vise à rationaliser la distribution du courrier, et surtout à être plus en phase avec la réalité du terrain. Les colis prennent de plus en plus d’importance et doivent être mieux pris en compte dans la tournée des facteurs. Les semaines à venir diront si la formule choisie permet de soulager ces derniers.

Par ailleurs, Jean-Paul Van Avermaet a pris ses nouvelles fonctions de CEO ce jeudi. Il remplace Koen Van Gerven, qui avait annoncé son retrait l’été dernier. Auparavant, le nouveau patron de bpost occupait la fonction de Managing Director dans l’entreprise spécialisée en solutions de sécurité G4S et reste président du Voka Brabant flamand.