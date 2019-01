Allez Milo, mange ton veau", encourage Isabelle. Les yeux du gamin s’agrandissent. "Du veau ? Le bébé de la vache ?", s’assure d’avoir bien compris, Milo, quatre ans. Oui oui, répond sa mère un peu embarrassée. Et les questions s’enchaînent : et sa maman elle est où ? On l’a tuée ? C’est toi qui l’as tuée ? Isabelle essaye de lui expliquer le mieux possible. Oui, on tue des animaux pour les manger, mais non ce n’est pas elle qui l’a tuée… Milo finit par terminer son morceau de viande "mais on voyait que ça lui allait loin, ça le tracassait et d’un autre côté il trouvait aussi ça bon", témoigne Isabelle.

Elle n’est pas la seule à devoir répondre à ce genre de questions. Vers quatre cinq ans, les enfants commencent à faire des connexions entre ce qu’ils mangent et ce à quoi ça correspond dans la réalité. C’est aussi un âge où toutes les questions liées à la mort apparaissent : "Il commence à comprendre ce que ça signifie quand un grand-parent décède." La combinaison de tous ces éléments amène certains enfants à refuser de manger de la viande. Dans un contexte où celle-ci est de plus en plus remise en question pour des raisons écologiques, de santé et de bien-être animal, ce "végétarisme spontané" est-il à encourager ? Est-ce dangereux pour le développement de l’enfant ?

Françoise s’est posé toutes ces questions quand sa fille, Chloé, a décidé de devenir végétarienne à l’âge de huit ans. "J’ai d’abord été très inquiète, parce que mon généraliste m’avait dit que son fils avait eu énormément de carences et de problèmes de santé après être devenu végétarien. Elle avait finalement dû l’obliger à recommencer à en manger", explique-t-elle. Alors elle s’est renseignée d’un point de vue santé, sur les apports indispensables à avoir et dans quels aliments les trouver. La viande et les œufs sont les seuls aliments qui contiennent tous les acides aminés essentiels au corps. Les protéines végétales peuvent remplacer la viande de manière efficace, à condition d’en combiner différentes sortes pour obtenir tous ces acides aminés. Typiquement, le mélange riz et lentilles à la base de l’alimentation indienne permet d’avoir tous les acides aminés nécessaires. "J’ai donc adapté les menus qu’on mangeait à la maison et ça s’est très bien passé", sourit Françoise.

Mais elle a quand même poussé sa fille à manger un peu de fruits de mer et de poisson, au moins le temps de sa croissance. Une idée cohérente avec les raisons invoquées par Chloé pour arrêter de manger de la viande : elle ne veut pas manger un animal qu’elle ne se sent pas capable de tuer elle-même. Tuer un poisson ou des crevettes lui paraît plus envisageable qu’un lapin, une poule ou un agneau.

22 ans plus tard Chloé est toujours végétarienne. Les raisons écologiques et d’opposition aux pratiques de l’élevage industriel se sont ajoutées à son rejet d’enfant. Elle explique : "Pour moi, être végétarienne, c’est très naturel et je n’ai même pas envie de manger de la viande. Quand je vois certains de mes amis qui ont envie idéologiquement de devenir végétariens mais qui aiment trop la viande, je me dis que je me suis bien facilité la vie !"