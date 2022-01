Si vous avez l'impression d'avoir observé une "boule de feu" ce mardi soir, vous n'avez pas rêvé! Un "bolide" a bel et bien traversé le ciel belge à 21h19 précises, rapporte l'Institut Royal d'Aéronomie spatiale de Belgique.

Un bolide - ou fireball en anglais (boule de feu, ndlr) - est un corps céleste solide extraterrestre qui pénètre dans l'atmosphère terrestre en produisant un phénomène lumineux particulièrement intense.



Selon le physicien Hervé Lamy, interrogé par nos confrères de RTL, le bolide qui a traversé le ciel belge ce mardi était d'une durée de 4 secondes. Le corps céleste serait passé à la verticale de la ville française de Reims et serait descendu jusque 30 km d'altitude.



Le physicien précise également qu'en raison de la lenteur relative de ce bolide (12km/s), des traces de météorites pourraient être retrouvées au sol: "C'est à confirmer, mais ce serait de toute façon en France", précise l'expert.



L'Institut Royal d'Aéronomie spatiale de Belgique explique également que le passage du bolide a pu être enregistré via des stations de radio détection. "Les stations de notre réseau BRAMS, situées dans le sud de la Belgique, dans les provinces de Liège et du Limbourg, et au Grand-Duché de Luxembourg, ont enregistré un signal puissant correspondant au passage de ce bolide."