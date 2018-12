Société Deux précautions valent mieux qu’une, surtout si, en tant que Bob, vous ne conduisez pas votre propre voiture.

C’est la période des fêtes et donc des dîners en famille, des drinks entre collègues, voire des sorties débridées… On sait tous qu’il faut choisir entre boire et conduire. Mais, même quand on prend l’option qui convient lorsqu’on a forcé sur la bibine, il y a quelques précautions et autres petites choses à prendre en compte…

Comme souligné dans les campagnes Bob, mieux vaut désigner le Bob bien à l’avance, de sorte que celui-ci sache exactement à quoi s’en tenir. Pour lui, le mieux est de ne rien boire du tout d’alcoolisé, sachant que l’alcool appelle l’alcool !

Si vous savez à l’avance que vous serez le conducteur (sobre) de service pour la soirée, autant prendre votre véhicule. On est jamais aussi bien servi que par soi-même et vous savez, vous (normalement), que vous êtes correctement assuré ! En outre, quand une voiture est remplie de joyeux fêtards, un peu voire très imbibés, il est plus simple et plus sécurisant de conduire un véhicule auquel on est habitué, car tous les réflexes sont alors naturels, malgré la chaude ambiance !

(...)