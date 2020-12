Jupiter et Saturne se sont installés dans votre signe. Pour une année en ce qui concerne Jupiter, mis à part une petite infidélité avec le signe des Poissons entre le 13 mai et le 27 juillet. Saturne sera quant à lui bien présent jusqu’en mars 2023. Jupiter vous insufflera une protection, un facteur chance non négligeable. Il saura aussi mettre l’accent sur un problème ou amplifiera un secteur de votre vie qui suscitera plus d’attention ou nécessitera des changements évidents, inévitables surtout. Saturne tendra à vous poser. Vous aurez cette année des responsabilités, des engagements à prendre, une ligne de conduite à préserver. Chercher à vous en écarter sera à la fois préjudiciable pour votre évolution personnelle ou simplement difficile à mettre en œuvre pour des raisons dont vous ne serez sans doute pas responsable. Uranus, en dissonance par rapport à votre signe, vous poussera à vous défaire des contraintes, d’une discipline de vie, d’un engagement. Il conviendra de rester prudent dans vos choix ou décisions car vous pourriez agir dans la précipitation et le regretter ensuite. Ce qui devra changer se fera en temps et en heure et dans une certaine logique.

